Парламент Венесуэлы не обладает полномочиями для смещения президента - суд

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Верховный суд Венесуэлы заявил в понедельник, что оппозиционная национальная ассамблея не обладает полномочиями для смещения с должности президента Николаса Мадуро.

Ранее парламент Венесуэлы объявил президента Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

"Согласно 336 статье Конституции и в соответствии с имеющимся законодательством депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий", — говорится в опубликованном заявлении суда.

Конституция Венесуэлы 1999 года не предполагает наличия процесса импичмента в отношении главы государства. Однако статьи 222 и 232 конституции предполагают формы контроля парламента за исполнительной властью. В частности, они предусматривают объявление "политической ответственности" за те или иные деяния в отношении государственных деятелей, а также признание президента "абсолютно отсутствующим" в случае смерти и отставки или "покинувшим пост" в соответствии с решением национальной ассамблеи или же народного волеизъявления о прекращении полномочий.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента год назад, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент Мадуро обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ранее Верховный суд уже постановлял, что оппозиционный парламент должен прекратить подготовку к импичменту президента.