Парламент Венесуэлы объявил Мадуро оставившим свой пост

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в понедельник президента Николаса Мадуро оставившим свой пост в силу неисполнения им своих обязанностей.

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За это решение проголосовало большинство депутатов – 106 человек, отмечает издание El Nacional. Проправительственные депутаты покинули зал при начале голосования.

El Nacional подчеркивает, что депутаты действовали в рамках 233 статьи Конституции, которая, в частности, предусматривает в случае признания президента отсутствующим на своем посту назначение новых выборов главы государства.

Чуть ранее голосования первый вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что у парламента нет фактической возможности для объявления Мадуро отсутствующим на своей должности.

"Эта национальная ассамблея не предназначена для того, чтобы заменять президента республики из-за искаженного сознания группы депутатов, а мы должны исполнять решения Верховного суда", — заявил Кабельо.

Кризис в Венесуэле усугубился после начала работы оппозиционного парламента, в данный момент никакого рабочего взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент обвинил оппозицию в попытке "парламентского переворота", а парламент в свою очередь заявил о нарушении конституции со стороны главы государства.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.