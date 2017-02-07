О чем пишут в мире: голосование Израиля, США борются с "пропагандой РФ"

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РИА Новости Украина

Израиль проголосовал за легализацию поселений на Западном берегу. Израильский парламент принял закон, который позволит легализовать тысячи домов, самовольно возведенных еврейскими поселенцами на частных палестинских землях оккупированного Западного берега реки Иордан, пишут газеты Wall Street Journal, New York Times, Time, Guardian.

По данным WSJ, инициатива, поддержанная правым правительством Биньямина Нетаньяху, предлагает заменить практикуемый ныне снос поселенческого самостроя передачей его в долгосрочную аренду ("до определения политического статуса региона") нынешним пользователям с выплатой компенсации палестинским собственникам земельных наделов.

Отмечается, что за закон во втором и заключительном — третьем — чтении проголосовали 60 депутатов из 120, против — 52. Документу еще, вероятно, предстоит проверка на конституционность в Высшем суде справедливости, куда могут обратиться его многочисленные критики. Организация освобождения Палестины (ООП) раскритиковала Израиль за принятие этого закона.

США создает центр по борьбе с "пропагандой РФ". Новый центр по борьбе с "российской пропагандой" откроется в США, сообщает издание Daily Beast.

"Межведомственная служба… станет первым центром по борьбе с пропагандой России с 1990-х годов, когда после холодной войны борьба с пропагандой казалась устаревшей", – пишет издание.

По его данным, сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой о создании межведомственного Центра глобального взаимодействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковыми новостями. Открытие центра ожидается уже в этом году, он будет входить в состав госдепартамента. Отмечается, что на его работу в течение ближайших двух лет уже выделено 160 миллионов долларов.

GEC будет следить за зарубежными пропагандистскими кампаниями, анализировать их действия и оказывать сопротивление. Таким образом, центр будет выделять гранты для зарубежных журналистов, частных компаний и общественных организаций, таких как Bellingcat или StopFake.org.

Как пишет издание, центр создавался еще при администрации экс-президента США Бараке Обаме для борьбы с пропагандой террористической группировки "Исламское государство", а инициатива Портмана и Мерфи предполагает "расширение его масштаба для борьбы с пропагандой государственных субъектов, имея в виду Россию как главного врага".

Сто компаний США против указа Трампа. Крупнейшие международные СМИ (Guardian, Los Angeles Times, New York Times, Forbes, Independent) пишут о том, что американские корпорации Apple, Alphabet Inc's Google, Twitter, Microsoft, Yahoo, Airbnb, Netflix (всего около 100 компаний) намерены поддержать иск против иммиграционного указа президента США Дональда Трампа.

Позднее основатель компании SpaceX Илон Маск присоединился к судебному иску.

"Многие руководители технических компаний оставались в тени в дни, когда Трамп победил", – пишет Los Angeles Times.

"Но это дошло до точки, когда мы больше не можем сохранять молчание", – приводит издание слова представителя PR-агентства Gillott Communications Гиллота Боуи.

Телеведущий Fox News не извинится за высказывания о Путине до 2023 года. Мировые СМИ (Washington Post, New York Times, New York Daily News, Huffington Post) пишут о том, что телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли, назвавший президента РФ Владимира Путина "убийцей", дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения. Союз журналистов России (СЖР) также заявил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

"Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023-м", – сказал О'Рейли в своей передаче в понедельник.

"Не дай России запугать тебя, Билл О'Рейли", – с таким заголовком дает материал газета Washington Post.

"Билл О'Рейли уклоняется от ответа на требование извинений", – пишут СМИ.

Amnesty International обвиняет Сирию в массовых казнях. Многие мировые СМИ (Guardian, Time, Telegraph, Daily Mail, New York Times, Financial Times, Deutsche Welle) пишут о том, что международная организация Amnesty International утверждает, что власти Сирии проводят массовые внесудебные казни в тюрьме "Сайедная".

В докладе Amnesty International, опубликованном во вторник, рассказывается о практике массовых внесудебных казней через повешение в тюрьме "Сайедная", которая, по данным организации, существовала с 2011 по 2015 год.

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По словам авторов документа, всего там за пять лет якобы были повешены примерно 13 тысяч человек, в большинстве своем гражданские лица, предположительно, выступавшие против правительства. Amnesty International – международная неправительственная организация, основанная в Великобритании в 1961 году. На ее сайте говорится, что ее миссия "состоит в проведении исследований и принятии мер, направленных на предотвращение и искоренение грубых нарушений прав человека".

Деятельность Amnesty International неоднократно подвергалась критике. Ее подозревают в предвзятости, избирательному подходу к публикуемой информации и даже в шпионаже. Против этой организации Amnesty International высказывались, в частности, власти России, Соединенных Штатов, Китая.