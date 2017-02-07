Белый дом: иммиграционный указ Трампа удастся отстоять

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Администрация США уверена, что ей удастся доказать правомерность иммиграционного указа президента Дональда Трампа, заявил в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Читайте также: Передел мира. О "большой сделке" между Трампом и Путиным

"Очевидно, что закон на стороне президента", — сказал он журналистам. По его словам, у главы государства "есть широкая свобода действий, нацеленных на обеспечение безопасности народа".

"Мы уверены в том, что мы сможем решить этот вопрос в свою пользу", — добавил Спайсер.

Представитель Белого дома подчеркнул, что администрация "не пересматривает свою стратегию" по иммиграционной политике.

На прошлой неделе Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Указ вызвал неоднозначную реакцию как в США, так и в мировом сообществе. Члены американского сената от Демократической партии намерены внести на рассмотрение законопроект, который позволит отменить действие указа. Генпрокуроры 15 американских штатов назвали это решение Трампа "незаконным".

Вечером в минувшую пятницу федеральный судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) предписал администрации США частично остановить исполнение указа президента об иммиграционных ограничениях. Предписание судьи приостанавливает действие указа по всей стране.

В субботу стало известно, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приостановило все действия по реализации указа Трампа.