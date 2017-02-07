В США создают центр по борьбе с "пропагандой РФ" - СМИ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Новый центр по борьбе с "российской пропагандой" откроется в США, сообщает издание Daily Beast.

"Межведомственная служба… станет первым центром по борьбе с пропагандой России с 1990-х годов, когда после "холодной войны" борьба с пропагандой казалась устаревшей", — пишет издание.

По данным издания, сенаторы Роб Портман и Крис Мерфи выступили с инициативой о создании межведомственного Центра глобального взаимодействия (GEC) для борьбы с пропагандой и фейковыми новостями. Как сообщает издание, открытие центра ожидается уже в этом году, он будет входить в состав госдепартамента. Отмечается, что на его работу в течение ближайшие двух лет уже выделено 160 миллионов долларов.

"Это законодательство поможет поддержать наших союзников и наши интересы в этом все более нестабильном мире, ведя прямую борьбу с ложными сообщениями и наделяя властью местные СМИ и общественные организации для своей защиты от иностранных манипуляций", — заявил Портман изданию. Отмечается, что инициативу поддержали как в Демократической, так и в Республиканской партиях.

Как сообщает издание, GEC будет следить за зарубежными пропагандистскими кампания, анализировать их действия и оказывать сопротивление. Таким образом, центр будет выделять гранты для зарубежных журналистов, частных компаний и общественных организаций, таких как Bellingcat или StopFake.org.

Отмечается, что центр создавался еще при администрации экс-президента США Бараке Обаме для борьбы с пропагандой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), однако его критиковали за неэффективность. Тогда годовой бюджет центра составлял всего пять миллионов долларов. Как пишет издание, инициатива Портмана и Мерфи предполагает "расширение его масштаба для борьбы с пропагандой государственных субъектов, имея в виду Россию как главного врага".

Предыдущим ведомством, противоборствующим России в информационной войне, было информационное агентство США, закрытое в 1999 году, отмечает издание.

С конца прошлого года тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать в Великобритании и других европейских странах. В ноябре Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы агентство Sputnik и телеканал RT. В тот же день эксперт исследовательского центра Henry Jackson Society при парламенте Великобритании Эндрю Фоксалл представил доклад, в котором заявил о необходимости вынесения на суд общественности контактов британцев с российскими СМИ или представителями российских властей.

В принятой ЕП резолюции "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", ряд положений которой граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждается, что РФоказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.