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    Телеведущий Fox News заявил, что не извинится за высказывания о Путине

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (809)

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    По словам телеведущего канала Fox News Билла О'Рейли, он работает над извинением, но это может занять некоторое время. Он также просил проверить это "году так в 2033".
    Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли
    wikipedia

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Телеведущий канала Fox News Билл О'Рейли, назвавший президента РФ Владимира Путина "убийцей", дал понять, что не намерен извиняться за свои высказывания.

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    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил о том, что Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста в адрес президента России и рассчитывает получить извинения. Союз журналистов России (СЖР) также заявил, что никто не имеет права обвинять кого бы то ни было в убийстве.

    "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2033", — сказал О'Рейли в своей передаче в понедельник.

    В интервью с президентом США Дональдом Трампом О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".

    Позднее лидер республиканского большинства в американском сенате Митч Макконнел, комментируя показанный фрагмент интервью Трампа телекомпании Fox News, также назвал Путина "убийцей".

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