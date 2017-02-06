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    В мире

    Трамп: США совершили много ошибок, из-за которых погибли люди

    Тема:

    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (803)

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    Тема возникла после того, как телеведущий поднял тему уважения Трампа к президенту РФ Владимиру Путину. Журналист назвал российского лидера "убийцей", после чего глава Белого дома сказал, что есть много убийц и Америка "не такая уж невинная".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. США совершили много ошибок, в результате которых погибло большое количество людей, заявил президент Дональд Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

    Дональд Трамп
    REUTERS Rick Wilking
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    Тема возникла после того, как телеведущий поднял тему уважения Трампа к президенту РФ Владимиру Путину. Журналист назвал российского лидера "убийцей", после чего глава Белого дома сказал, что "есть много убийц и наша страна не такая уж невинная".

    "Давайте посмотрим, что мы сделали. Мы совершили много ошибок. Например, я с самого начала выступал против войны в Ираке", — сказал Трамп.

    Журналист вставил ремарку о том, "что это были только ошибки", а не убийства. "Хорошо. Но многие люди погибли. Поверьте, вокруг много убийц", — сказал на это Трамп.

    Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник. Ранее в Белом доме позитивно оценили состоявшийся телефонный разговор президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина.

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