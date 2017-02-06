О чем пишут в мире: Трамп высказался об РФ, крупнейшие протесты в Румынии

Mandel NGAN / AFP

РИА Новости Украина

Президент и вице-президент США о России. Американские издания (Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Politico) пишут о воскресных интервью Дональда Трампа и Майкла Пенса и их заявлениях о России.

США увязывают вопрос снятия санкций с России с ее поведением на международной арене, ответил Пенс на вопрос ведущего телеканала АВС, "будут ли санкции против России оставаться в силе, пока она нарушает суверенитет Украины".

"Ответ на этот вопрос будет получен в предстоящие месяцы. Все это просто будет зависеть от того, увидим ли мы изменения в поведении России и возможность работать над вопросами, представляющими взаимный интерес", – приводит издание NYT слова Пенса, который говорил в том числе и о борьбе против террористической группировки "Исламское государство".

Трамп, в свою очередь, в интервью телеканалу Fox News заявил, что уважает президента России Владимира Путина, как и многих других людей, но это не означает, что он во всем поддерживает российского лидера. Трамп при этом отметил: "Лучше поладить с Россией". Однако некоторыми своими высказываниями он вызвал критику, пишет издание Wall Street Journal.

Крупнейшие за четверть века протесты в Румынии. СМИ (Guardian, Times, Independent, Monde, Figaro) продолжают освещать продолжающиеся несколько дней протесты в Румынии.

После серии демонстраций власти Румынии отказались от поправок в уголовный кодекс, которые могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников находящейся у власти партии.

Несмотря на решение властей, протесты продолжились в воскресенье, уже шестой день подряд. Сотни тысяч людей вышли на улицы, это стало крупнейшей демонстрацией с декабрьской революции 1989 года, приведшей к свержению режима Николае Чаушеску, сообщает издание Times. Как пишет Guardian, демонстранты своими действиями хотят четко дать понять правительству и премьер Сорину Гриндяну, что хотят искоренить коррупцию.

Секреты Пентагона. Пентагон не сообщил о тысячах авиаударах с летальным исходом, совершенных в Ираке, Сирии и Афганистане с 2001 года. Об этом стало известно из доклада независимого новостного издания Military Times.

Как пишет издание, только в 2016 году США нанесли 456 авиаударов в Афганистане, не зафиксированных в открытой базе данных, которую ведут ВВС США и на которую опираются конгресс, военные аналитики, союзники США и исследователи. Эти авиаудары были совершены вертолетами и беспилотниками.

По данным западных СМИ, в частности Figaro и Huffington Post, эта база данных была неполной с октября 2001 года, когда началась "война с терроризмом". Пентагон пока официально не прокомментировал ситуацию. Как сообщил анонимный представитель военных, США не пытаются скрыть авиаудары, а не публиковать часть информации, в частности об авиуадарах, совершенных вертолетами Apache, – обычная практика.

На первом месте Франция. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, в воскресенье давшая официальный старт своей кампании в борьбе за пост президента Франции, пообещала "привести страну в порядок".

В ходе своего выступления в Лионе она затронула ряд пунктов из своей опубликованной в субботу программы, в частности выход Франции из НАТО, восстановление национального суверенитета, сокращение притока мигрантов. Об этом пишут ряд западных СМИ, в частности Monde, Figaro, Parisien, Welt, Spiegel, подчеркивая радикальность суждений Ле Пен.

"Европа была кошмаром, от которого скоро проснется французское население", – интерпретирует ее программу немецкая Welt.

Саркастичность сохраняет немецкий Spiegel, который лозунг Ле Пен "для нас нет ничего важнее Франции" переделывает в France First, аналогичный знаменитому America First президента США Дональда Трампа. Это сравнение поддерживает и сама Ле Пен, заявившая в Лионе, что избрание Трампа президентом США стало историческим пробуждением, положившем конец веку.

Самый длительный коммерческий рейс в истории. Самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет, успешно приземлившись в Новой Зеландии, об этом пишут такие издания, как Guardian, New Zealand Herald, Independent.

О своем успешном приземлении компания сообщила в Twitter, написав в понедельник утром по местному времени: "Мы официально приземлились в Окленде". Как сообщает Guardian, самолет сел на пять минут раньше запланированного времени. Газета New Zealand Herald дает иные цифры, отмечая четвертьчасовой задел по графику.

Воздушное судно, как писало издание Independent, должно было отправиться из аэропорта Дохи в 05.10 (04.10 по Киеву) 5 февраля. Ориентировочное время посадки рейса QR920 в новозеландском Окленде падало на 07.30 утра в понедельник (20.30 воскресенья). Время полета в общей сложности составило более 16 часов. В соответствии с международными традициями аэропорт Окленда приветствовал самолет душем из брандспойта.