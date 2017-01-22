Обзор мировой прессы: женский марш в США, Марин Ле Пен и "пробуждение Европы"

РИА Новости Украина

Женский протест против Трампа. Американские новостные издания, включая Washington Post, Hill, New York Times, посветили свои первые полосы освещению крупной акции протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченной к вступлению Дональда Трампа в должность президента США.

В акции приняли участие ряд знаменитостей, включая известную феминистку Глорию Стейнем, актрисы Америка Феррера и Эшли Джад, певица Мадонна, а также кинорежиссер Майкл Мур.

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Как пишет New York Times, акции "слабого пола" против Трампа прошли в таких крупных американских городах как Чикаго и Нью-Йорк. В Лос-Анджелесе марш за права женщин собрал около 500 тысяч человек. Всего на митингах в городах США приняли участие около двух миллионов человек.

Американские женщины выступают против расизма, дискриминации, за соблюдение различных гражданских прав и свобод, а также в поддержку мигрантов. Британская газета Guardian отмечает, что Трамп столкнулся с глобальным протестами в 20 странах. Как пишут СМИ, аналогичные американским марши прошли в Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Хельсинки и Токио.

Окончание политического кризиса в Гамбии. Экс-президент Гамбии Яйя Джамме отказался от своего поста, передал полномочия новому главе государства Адаме Барроу и покинул страну после 22 лет правления. Эта тема также широко обсуждается на передовицах мировых СМИ.

Бывший лидер сел в самолет в аэропорту столицы Гамбии города Банжул в сопровождении президента Гвинеи Альфа Конде и вылетел по направлению к стране своего спутника.

"Изгнание" Джамме стало итогом борьбы за власть, длившейся в течение месяца. Бывший президент отказался признавать свое поражение на выборах в начале декабря. Только под угрозой военной интервенции и после переговоров с лидерами других африканских государств Джамме объявил о своем уходе, уточняет немецкий журнал Spiegel. В аэропорту экс-президента провожала небольшая группа людей, некоторые кричали ему вслед "Не уходи!".

Чудесное спасение из снежного плена. Британские газеты Times и Guardian пишут о спасении в субботу женщины и её сына, оказавшихся на несколько дней в снежном плену после схода лавины на горный отель Rigopiano в центральной Италии.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, видимо, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу. Там, по предварительным данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

REUTERS Vigili del Fuoco/Handout Спасательная операция в Италии, где лавиной накрыло отель

Итальянка и её восьмилетний сын оказались в воздушном кармане под обломками здания, отмечает газета. Всего спасателям пока удалось обнаружить 10 выживших, в поисках людей помогают служебные собаки. Газета Guardian отмечает, что в районе происшествия температура составила —2 градуса по Цельсию. Несмотря на то, что прошло довольно много времени, у спасателей еще есть оптимизм найти живых людей.

"Есть надежда, и хотя голоса не слышны, там могут быть люди за цементными стенами, из-за которых их невозможно услышать", — цитирует газета представителя группы горных спасателей Энрику Чентри.

По данным итальянских СМИ, число жертв достигло четырех человек.

Марин Ле Пен о пробуждении Европы. Лидер французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен в ходе выступления на конференции в немецком городе Кобленц заявила, что "2016 год стал годом пробуждения англо-саксонского мира".

При этом в 2017 году глава Нацфронта ожидает пробуждения остальной части континентальной Европы. По ее мнению, Brexit стал первым ударом по старой системе, вторым — избрание президентом США Дональда Трампа.

"Это уже не вопрос возможности, а вопрос времени", — цитирует Ле Пен газета Independent.

Кандидат в президенты Франции не упустила возможность высказать критику в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель относительно ситуации с мигрантами. Политический курс Меркель в этом направлении Ле Пен назвала катастрофой, заявив, что канцлер "пустила сотни тысяч беженцев в страну против воли германского народа", пишет Guardian.

Настроения Ле Пен поддержал лидер крайне правой голландской Партии за свободу Герт Вилдерс, запустивший в Twitter хэштег #WeWillMakeOurCountriesGreatAgain ("Мы сделаем наши страны великими снова") с очевидным посылом в сторону обещания Трампа "Сделать Америку снова великой".