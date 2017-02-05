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    В мире

    Реакция Трампа на критику в адрес РФ: "США не так уж невинны"

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    Президентство Трампа: переговоры с мировыми лидерами (798)

    (обновлено: )33910
    В интервью президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ответ на критику в адрес Российской Федерации со стороны журналиста телеканала Fox News заявил, что Вашингтон не такой уж "невинный".

    Кирилл Молчанов. Архивное фото
    Скрншот видео/ukrlife.tv
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    Интервью Трампа выйдет в эфир тремя частями — в воскресенье, понедельник и во вторник. В обнародованных ранее фрагментах новый американский президент заявил, что уважает своего российского коллегу Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.

    Корреспондент Fox News при этом напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес российской стороны.

    "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" — парировал американский лидер на высказывания журналиста.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, будет лучше, если США поладят с РФ, и если Россия поможет в борьбе с ИГ (запрещена в РФ), то это хорошо.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, что США не будут отменять санкции против России и будут следить за конфликтом в Украине.

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