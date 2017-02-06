После разговора. Трамп поставил отношения с Украиной на паузу - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В ночь на 5 февраля президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Американский глава государства разговор оценил положительно, трубку не бросал, как это было во время телефонного разговора с премьером Австралии. В официальном заявлении офиса спикера Белого дома отмечается, что Дональд Трамп провел: "Очень хорошую беседу с президентом Украины Петром Порошенко по решению различных вопросов, включая затянувшийся конфликт Украины с Россией".

Кроме того, Дональд Трамп заявил о готовности продолжать участие США в урегулировании ситуации на Донбассе. Аналогичное по своей сути заявление обнародовано и администрацией Петра Алексеевича.

Какие выводы можно сделать после разговора двух президентов, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

Наш президент не был среди тех, с кем Дональд Трамп пообщался в первую очередь. Имеет ли это значение? И вообще как вы оцениваете ночной разговор?

— В целом, без сомнения, если мы обратим внимание, первые встречи Трампа были с лидерами государств, которые наиболее важные для США — это, прежде всего, Великобритания, а потом, конечно же, такие страны, как Украина, тем не менее, они в центре внимания американской администрации. И этот звонок, с одной стороны, для Украины этот разговор был чрезвычайно важен, поскольку Украина сегодня крайне нуждается в поддержке со стороны США, речь идет не только о военно-стратегической, но и политической, экономической поддержке США. У нас очень большие программы сотрудничества, и в этом отношении выяснить позицию новой администрации было крайне важно для украинской стороны.

Что же касается самого президента США, то я бы обратил внимание на то, что в отличие от многих вопросов, которые Трамп готов решать очень быстро и резко — это мы видим на примере тех решений, которые он принял по вопросам миграции, очевидно, что в украинском вопросе, в вопросе украинского кризиса президент США сегодня не спешит с однозначными решениями и выводами. Мы видим, что вопреки достаточно во многом однозначных позиций в этом вопросе Трамп, пожалуй, держит паузу, очевидно, что он для себя еще не принял окончательных решений, еще окончательно не выработана политика в отношении Украины. Показательно то, как Белый дом цитирует слова американского президента, сказанные им в ходе переговоров по телефону со своим украинским коллегой, а именно, по официальному сообщению Белого дома, президент Трамп заявил, что мы, то есть США, будем работать с Украиной, Россией и другими вовлеченными сторонами для того, чтобы восстановить мир на границе. Таким образом, тут все-таки есть некоторые изменения тональности, по сравнению с предыдущей администрацией, потому что не было сказано однозначно о поддержке Украины в текущем конфликте, а сказано, что будут работать со всеми сторонами для разрешения этого вопроса. И тут, очевидно, есть некоторые расхождения в позиции между, с одной стороны, США, с другой стороны, Парижем, Берлином и Лондоном по этому вопросу.

Но, опять-таки, я бы сказал, что Трамп все еще держит паузу, оставляя разные варианты, возможности развития своей украинской политики, но, тем не менее, ряд сигналов говорит о том, что Украина вообще списана для него на второй, третий план, но я с этим не согласен. Украинский вопрос является значимым для него — мы видели позицию уже нового представителя США в Вашингтоне во время обсуждения резолюции по событиям в Авдеевке, и, несмотря на то, что в качестве главной угрозы для США сегодня президент Трамп определил ИГИЛ, тем не менее, Украина и украинский конфликт, без сомнения, не выпадает из его поля зрения. Единственное, что позиция американского президента в этом вопросе остается неопределенной.

Конфликт с Россией и ситуация на Востоке — этим исчерпываются наши сегодняшние политические отношения со Штатами?

— Нет, без сомнения — нет. И, я думаю, это в каком-то смысле это не главные вопросы. Для самой Украины есть еще важный вопрос, связанный с поддержкой украинских реформ — этим вопросом занимался в предыдущей администрации непосредственно вице-президент Джо Байден, который во многом курировал ход реформ в Украине и поддерживал, и направлял или даже критиковал, очень внимательно изучал украинскую ситуацию. Кто будет в новой администрации заниматься этим вопросом — неизвестно. Сейчас никто не назначен как бы ответственным за украинское направление, администрация новая — в процессе формирования, и от того, на каком уровне будет вестись украинская тема — на уровне или Белого дома либо на уровне государственного департамента, мы также будем видеть, насколько велика значимость украинской темы для новой администрации. Пока сегодня нет никого, кто бы четко в администрации отвечал за украинское направление.

Может произойти анонсирована встреча между двумя президентами в ближайшее время?

— В официальном заявлении Белого дома говорится о том, что стороны обсудили возможную встречу в ближайшем будущем. Возможно, речь идет о феврале все-таки, поскольку Украина сейчас председательствует в Совете безопасности ООН — это дополнительный ресурс, который может использовать украинская сторона для инициирования скорейшей этой встречи, но поскольку явно нет еще никаких четких договоренностей, стороны избегают какой-то конкретики в этом вопросе.

Российская сторона может изменить свою переговорную риторику в рамках "нормандского формата", проявив готовность обсуждать замену руководства так называемых ЛНР-ДНР?

— Я не думаю, что для российской стороны так уж принципиальны именно эти люди, поддерживать конкретных людей, конкретные фамилии на должностях руководителей этих самопровозглашенных регионов. А относительно изменения риторики, очевидно, что российская сторона, и это даже продемонстрировано и вчера, и сегодня в заявлениях главы МИД России Лаврова, заинтересована в изменении формата отношений с США, изменении того формата, который сложился при Обаме, и она демонстрирует, возможно, готовность на потенциально какие-то уступки, демонстрирует готовность к договоренности. И, судя по всему, американская сторона также пока еще находится в периоде становления своей политики в отношении Украины и в отношении России, и, повторюсь, это отличает ее сегодня от таких европейских столиц, как Берлин или Париж, усачтников «нормандской четверки», которые более придерживаются уже старых линий. Я бы сказал так, мы сейчас вошли в период некоторой неопределенности, но долго он затягиваться не будет, очевидно, что в ближайшие несколько месяцев мы все-таки увидим или корректировку курсов и какие-то договоренности, либо, возможно, события будут развиваться по старой колее.

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Напомним, политолог Кирилл Молчанов в эфире "ГС" подчеркнул, что в мировой повестке дня вопрос Украины опускается все ниже, поэтому Порошенко крайне важно договориться с Трампом о личной встрече.