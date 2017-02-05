Трамп пообещал американцам налоговую реформу уже в этом году

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пообещал соотечественникам новый налоговый кодекс в 2017 году.

Ранее Трамп пообещал снизить налоги для бизнеса "с одного из самых высоких в мире уровней до одного из самых низких".

В показанном в воскресенья отрывке интервью ведущий телеканала Fox News поинтересовался, могут ли американцы до конца 2017 года ожидать появления нового налогового кодекса.

"Я думаю, да. И я думаю, это произойдет до конца года", — сказал Трамп.

Напомним, во время предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что постарается понизить налоги для бизнеса, потому что в США самые высокие налоги на бизнес в мире. Кроме того, он также отметил, что не против повысить минимальную заработную плату. Трамп добавил, что, вопреки его планам, налоги для наиболее состоятельных американцев не опустятся с примерно 40% до 25%. По его словам, подобное решение придется обсуждать с представителями Демократической партии.