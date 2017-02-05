Пушков: Трамп должен избежать "украинской ловушки"

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков предостерег президента США Дональда Трампа от "украинской ловушки".

По словам сенатора, российско-американские отношения "не должны оказаться в заложниках провокаций Киева".

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"Трампу следует избежать "украинской ловушки". Отношения США и России не должны оказаться в заложниках у киевского режима и его провокаций", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сообщил о телефонном разговоре президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа. По его словам, стороны обсудили необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе и выразили обеспокоенность из-за ухудшения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки.

По данным Белого дома, по итогам телефонного разговора Трамп заявил о намерении сотрудничать с Россией, Украиной и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы. Также Трамп и Порошенко обсудили возможность встречи в ближайшее время.

Сообщалось также, что прорабатывается дата визита Порошенко в США. Кроме того, администрация президента Петра Порошенко готовит двусторонние встречи лидера Украины с представителями администрации Трампа на полях Мюнхенской конференцию по безопасности, которая пройдет 17-19 февраля.