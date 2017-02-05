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    Политика

    Трамп: США будут работать с Украиной и РФ над восстановлением мира

    Тема:

    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом (14)

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    По словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Mandel NGAN / AFP

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в субботу заявил о намерении сотрудничать с Украиной, Россией и другими заинтересованными странами, чтобы восстановить мир в районе украинской границы, сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора американского лидера с Петром Порошенко.

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    Как говорится в сообщении, Трамп заявил, что "мы будем сотрудничать с Украиной, Россией и всеми другими заинтересованными сторонами для того, чтобы помочь в восстановлении мира вдоль границы".

    Напомним, президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп по телефону подчеркнули необходимость установления режима полного прекращения огня в Донбассе.

    Ранее стало известно об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

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