Глава МИД: Британия выступает за сохранение санкций против РФ

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Госсекретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон заявил о поддержке Украины в защите своего суверенитета и выступил за сохранение санкций против РФ.

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Об этом он сказал во время дискуссии на тему: "Будущее Запада: упадок или подъем", которая состоялась в рамках 53-й Международной конференции по безопасности в Мюнхене, информирует УНИАН.

"Мы все сейчас наблюдаем за трагедией в Авдеевке и в вашей стране (Украине). Великобритания на 100% вас поддерживает. Мы поддерживаем право украинцев защищать суверенитет своей страны", — подчеркнул он.

"Нам следует защитить ту систему, которую мы создали, что если люди будут пересекать "красную линию" современного мирового порядка, когда одна страна аннексирует территории другой страны, то наша реакция всегда будет – введение санкций до тех пор, когда эта агрессия не закончится. Поэтому нам надо защитить стабильность тех правил, которые существовали на протяжении последних 70 лет", — добавил Джонсон.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что говорить о снятии санкций с РФ пока рано, США рассчитывают на солидарность в этом вопросе со странами Европы.