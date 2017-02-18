Обстановка накаляется. Годовщина Майдана - акции, протесты

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В канун годовщины трагических событий на Майдане обстановка в столице традиционно накаляется. В киевской мэрии сообщили, что им уже поступили 30 заявок на проведение 18-22 февраля массовых акций. В акциях, посвященных годовщине Майдана, намерены принять участие 196 тысяч человек. А в СБУ предупредили о возможности провокаций и насильственного сценария во время памятных мероприятий.

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Тем временем, президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко поехали в Германию. По данным пресс-службы главы государства, Порошенко будет находится в ФРГ 17-18 февраля, где примет участие в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Президент Украины поучаствует в дебатах на тему: "Будущее Запада: падение или возвращение?", а также проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой, вице-президентом США Майком Пенсом, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Памятные мероприятия и протесты

Начнутся памятные акции уже в четверг, 17 февраля. Все желающие смогут присоединиться к шествию с последующим возложением цветов, которое стартует на Майдане. Колонна пройдет по центральным улицам Киева до Софиевской площади.

В субботу, 18 февраля, программа мероприятий будет более насыщенной.

Начиная с 10:00, по центру Киева пройдет несколько шествий с возложением цветов, молебном по погибшим во время Революции достоинства и поминальной панихидой.

Еще одно шествие в столице начнется в 14:00 и завершится в 18:00 концертом на Софиевской площади и будет посвящено защитникам Дебальцево. Проводит акцию "Союз ветеранов АТО" совместно с "Патриотическим движением". Количество заявленных участников – 20 тысяч.

Также в рамках мероприятия запланирован концерт, который состоится с 15:00 до 18:00 на Софиевской площади.

Кроме того, 18 февраля в Киеве в 12:00 откроется выставка работ более 40 фотожурналистов "В фокусе событий. Человеческий фактор".

Первые митинги в столице намечаются на воскресенье, 19 февраля. В этот день на Майдан выйдет Организация украинских националистов. Глава ОУН Николай Коханивський сообщил, что они проведут Вече на Майдане, которое завершится Маршем памяти и неким перформансом.

Шествие, которое начнется 13:30 сделает круг от Майдана через улицы Институтскую, Банковую, Грушевского, Крещатик, Михайловскую площадь, улицу Владимирскую и в 19:00 вернется на Майдан.

В понедельник, 20 февраля, в 9:00 на Алее Небесной сотни пройдет митинг ко Дню памяти Героев Небесной сотни, а в 10:00 здесь запланировано возложение цветов.

В 12:00 под Радой соберутся желающие выразить протест против отказа в получении разрешения на установление "Памятника гражданского неповиновения". Организаторы заявили до 1000 участников.

С 17:00 до 19:00 на Майдане и Алее Небесной сотни пройдет акция "Я все еще помню", которая завершится концертом группы The Velvet Sun.

Завершится день факельным шествием, которое проведет общественное движение "Новый огонь". С факелами пройдут по улицам Грушевского, Шелковичной, Аллее Героев Небесной сотни. Заявленное количество участников – 3000 человек.

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Однако основную массу протестующих 20 февраля собираются вывести на Майдан организации "Наждак" и РПС (Радикальные правые силы), которые призывают приобщиться всех несогласных с политикой власти.

Заявленные мероприятия начнутся с раннего утра. Сбор митингующих планируется в 8:30 возле монумента героям "Небесной сотни". Отдав дань памяти и попросив прощения за то, что "предали их и согласились "жить по-новому", они отправятся на Майдан, откуда к 12:00 двинутся к Администрации президента.

Радикалы настроены решительно, в социальных сетях "Наждак" даже призывает людей приходить на митинги с оружием.

Еще одну масштабную акцию протеста на вторник, 21 февраля, намечают в партии "УКРОП", которую считают близкой к Игорю Коломойскому. Судя по заявке, количество участников митинга будет немалым — только пять тысяч человек заявлены официально.

21 февраля совместно с ветеранами АТО и матерями пленных с 9:00 они планируют пикетировать Раду с требованием прекратить торговлю с неподконтрольными Украины территориями.

Самым многочисленным обещает стать митинг, анонсируемый на среду, 22 февраля. В этот день провести объединенный националистический марш собираются патриоты из "Национального Корпуса "Азов", ВО "Свободы" и "Правого сектора". В совместном заявлении, опубликованном еще в понедельник 13 февраля, националисты выдвинули власти довольно внушительный ультиматум.

"Немедленно прекратите социальный — ценовой, тарифный и пенсионный грабеж! Вы, "слуги народа, от жира беситесь, когда Нация борется за выживание. "Затягивайте пояса" на пузах олигархов, а не на шее украинцев!", — говорится в официальном заявлении.

Перекрытие Киева

В связи с годовщиной трагических событий на Майдане центр Киева перекроют на пять дней.

Ограничение будет действовать с 7:00 18 февраля и до окончания мероприятий.

Перекрывать движение транспорта будут на следующих участках:

ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до д. № 3 на ул. Крещатик);

ул. Михайловская (от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной);

ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

В окружении металлоискателей и блокпостов

Кроме того, центр Киева окружат металлоискателями и блокпостами, а на въездах в город установят фильтрационные блокпосты.

Как рассказали в Нацполиции Киева, также на въездах в столицу установят 8 пропускных пунктов для проверки автотранспорта. В целом в охране общественного порядка будет задействовано беспрецедентное число правоохранителей — около 6000.

Тем временем, СБУ уже предупредила украинцев о возможных провокациях. По их данным, только в Киеве в 8-ми из 18-ти запланированных массовых мероприятий есть угроза перерасти в насилие, а "три мероприятия вообще организовывают с территории России".