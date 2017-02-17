Надо разорвать порочный круг санкций против Пхеньяна - МИД КНР

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Китая Ван И считает, что надо разорвать порочный круг санкций против Пхеньяна и ядерных испытаний в КНДР, которые постоянно следуют друг за другом.

"Мы видели ядерные испытания и затем — санкции, санкции и — ядерные испытания. Это порочный круг и его надо разорвать, потому что в конце концов могут проиграть все", — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны выполнять соответствующие резолюции СБ ООН, направленные на недопущение развития ядерной программы КНДР, но в то же время воздерживаться от шагов, которые могут привести к напряженности в регионе.

"Все стороны должны активно использовать возможности для прогресса в решении проблемы. Надо работать над тем, чтобы вернуть все стороны за стол переговоров. Соединенные Штаты и КНДР как две главные заинтересованные стороны должны как можно скорее принять серьезные политические решения. А Китай как самый крупный сосед КНДР будет играть конструктивную роль и делать работу посредника", — отметил Ван И.

Ранее сообщалось, что конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене со вступительного слова ее руководителя Вольфганга Ишингера – он пообещал, что мероприятие станет в этом году особенно интересным.