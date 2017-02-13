КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США

Центральная газета КНДР "Нодон синмун" опубликовала 30 детальных фотографий проведенного накануне пуска новой баллистической ракеты, тип которой не удалось определить ни США, ни Южной Корее, сообщило в понедельник информационное агентство Рёнхап.

Как отмечает агентство, цветные фотографии в "Нодон синмун" подтверждают, что речь идет о похожем типе твердотопливной ракеты с холодным стартом, который был испытан в августе 2016 года с подводной лодки.

Южнокорейские военные ранее объявили, что зафиксировали пуск ракеты класса "Нодон", затем назвали ее усовершенствованной версией ракеты "Мусудан", используя условные названия, которые в самой КНДР не употребляются. Их приняли в Южной Корее и переняли в США, как и во всем мире, по прошлым названиям мест расположения ракетных северокорейских полигонов.

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Однако, как передает агентство, система холодного старта не используется в ракетах типа "Мусудан", а БРПЛ "Пуккыксон-1" и нынешняя ракета "Пуккыксон-2" на три метра короче 12-метровой ракеты типа "Мусудан".

Твердотопливный ускоритель включился на высоте около 10 метров после пуска ракеты из цилиндрического ствола гусеничной самоходной пусковой установки. На ракете видны также решетчатые рули-стабилизаторы типа "Grid fin".

Кроме того, ракеты "Мусудан" транспортируются на шестиколесных самоходных пусковых установках, а ракета "Пуккыксон-2" взлетела с гусеничной установки танкового типа.

Видео пуска размещено в интернете на канале NORTH KOREA TODAY на Youtube.