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    Власти КНДР заявили, что испытание баллистической ракеты было успешным

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (253)

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    Согласно сообщению северокорейского агентства ЦТАК, речь идет об испытании баллистической ракеты средней дальности "поверхность - поверхность" Pukguksong-2.
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР. Архивное фото
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Власти КНДР заявили, что испытание баллистической ракеты было успешным, передает южнокорейское агентство Рёнхап.

    КНДР испытала баллистическую ракету
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    Запуск КНДР баллистической ракеты

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    Речь идет об испытании баллистической ракеты средней дальности "поверхность — поверхность" Pukguksong-2, при испытаниях присутствовал глава КНДр Ким Чен Ын, приводит Рёнхап сообщение северокорейского агентства ЦТАК.

    Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в 07.55 (01.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхенан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне ее исключительной экономической зоны страны и не нанесла ущерба при падении.

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