КНДР запустила новую баллистическую ракету

FRED DUFOUR / AFP

РИА Новости Украина

КНДР в воскресенье осуществила пуск баллистической ракеты в направлении Японского моря, что по традиции вызвало протест у ближайших соседей Пхеньяна — Японии и Южной Кореи. Токио и Сеул едины во мнении — действия КНДР идут вразрез с резолюциями СБ ООН.

Пока правительство Южной Кореи делает все возможное для выработки "соразмерных ответных действий", чтобы "наказать" КНДР. При этом южнокорейские военные эксперты не исключают, что КНДР осуществила пуск ракеты, чтобы "проверить реакцию США" при новой администрации Дональда Трампа.

США заявили, что ожидали провокации КНДР и сейчас обдумают все возможные ответы на эти действия, сообщают РИА Новости.

Пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в 07:55 по местному времени с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны (в 350 километрах к востоку от северокорейского восточного побережья) и не нанесла никакого ущерба при падении. В настоящее время тип ракеты неизвестен. Специалисты пытаются определить, была ли это ракета среднего радиуса действия типа Мусудан или малого радиуса действия типа Нодон.

Правительство Японии заявило протест КНДР в связи с пуском ракеты. "Неоднократные провокационные действия со стороны КНДР недопустимы, мы заявили жесткий протест", — заявил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга, которого цитирует агентство Киодо. Он подчеркнул, что ущерба от падения ракеты пока не выявлено.

В свою очередь глава Минобороны Японии Томоми Инада заявила, что ведомство ведет сбор информации и пристально следит за ситуацией. После пуска ракеты КНДР в Токио прошло экстренное заседание Совета национальной безопасности Японии.

Глава МИД Японии Фумио Кисида заявил, что пуск ракеты в КНДР является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и японские власти работают над тем, чтобы ООН направила "веское сообщение" Пхеньяну после провокационных действий.

Южнокорейские военные эксперты не исключают, что КНДР осуществила пуск ракеты, чтобы "проверить реакцию США" при новой администрации под руководством Трампа. "Есть вероятность, что это была демонстрация силы с целью проверить реакцию после установления режима Трампа", — цитирует агентство Киодо слова источника в южнокорейских военных кругах.

Сеул заявил, что делает все возможное для выработки "соразмерных ответных действий", чтобы наказать КНДР за пуск ракеты.

"Это является откровенным и открытым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной угрозой миру и безопасности для всего Корейского полуострова и для международного сообщества. Правительство решительно осуждает подобные действия", — цитирует агентство Ренхап текст заявления МИД Южной Кореи.

"Повторяющиеся провокационные действия КНДР являются вызовом по отношению к общему желанию международного сообщества, отраженному в принятой Совбезом ООН резолюции 2321", — подчеркивается в сообщении.

Белый дом выразил сомнение, что запущенная КНДР ракета была баллистической. По словам представителя Белого дома, которого цитирует агентство Рейтер, "скорее всего, это была не межконтинентальная ракета".

В заявлении Стратегического командования ВС США (USSTRATCOM) говорится, что запущенная КНДР ракета могла быть средней дальности. "Системы Стратегического командования США зафиксировали и отследили событие, которое мы считаем запуском северокорейской ракеты, в 4.55 пополудни по центральноамериканскому времени. Запуск баллистической ракеты малой или средней дальности произошел вблизи северо-восточного города Кусон. Был отслежен пролет ракеты над Северной Кореей в Японское море", — говорится в сообщении.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) считает, что угрозы Северной Америке ракета не представляла.

Кроме того, США заявили, что ожидали провокации КНДР и сейчас обдумают все возможности ответа на эти действия. По словам представителя администрации, США, вероятно, "взвесят весь спектр возможностей" по КНДР, включая санкции и расширение военных возможностей США в регионе. Он добавил, что США намерены действовать решительно, но избегать эскалации в регионе.

Также представитель администрации отметил, что США намерены "надавить" на Китай, чтобы тот повлиял на КНДР. США считают, что КНР обладает наибольшим влиянием на Пхеньян во всем регионе.

Со своей стороны президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Японию "на 100%" после запуска ракеты КНДР. "Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%", — заявил Трамп.