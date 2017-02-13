КНДР испытала возможности оснащения ракет ядерным боезарядом - СМИ

KCNA/via Reuters

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Северная Корея утверждает, что ей удалось испытать возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой и способность уклонения ракеты от перехвата, передает в понедельник южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на заявление северокорейского агентства ЦТАК.

В воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Рёнхап приводит сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи из Пхеньяна о том, что испытание этой стратегической ракеты класса "земля-земля" было успешным.

"Пуккыксон-2" подтвердила способность уклоняться от перехвата… нести ядерный боезаряд", — передает Рёнхап.

Утверждается, в частности, что при нынешнем запуске были использованы передвижная установка и новый двигатель.

"Нынешнее испытание подтвердило надежность и безопасность системы холодного старта, работу высокомощного твердотопливного двигателя, возможности управления и наведения во время активной фазы полёта, а также отделения ступеней ракеты", — приводит Рёнхап информацию северокорейского агентства.

Сообщается также, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично присутствовал на испытаниях ракеты "Пуккыксон-2". По сообщению Рёнхап, он заявил, что КНДР получила "еще одно мощное средство для ядерного удара". "Наша ракетная промышленность совершила радикальный поворот к твердотопливным двигателям высокой мощности вместо двигателей на жидком топливе", — приводит агентство слова Ким Чен Ына.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.