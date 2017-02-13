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    США, Япония, Южная Корея потребовали созыва СБ ООН по КНДР

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    Ядерные испытания в КНДР (255)

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    По информации американского чиновника в ООН, США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Постоянное представительство Украины в ООН

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. США, Япония и Южная Корея потребовали экстренного созыва СБ ООН по ракетному пуску КНДР, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на американского чиновника в ООН.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    По прогнозу ЦРУ, КНДР должна в 2017 году провести 5 ракетных запусков

    Смотрите также: Запуск КНДР баллистической ракеты

    "США вместе с Японией и Южной Кореей потребовали проведения экстренных консультаций по поводу запуска КНДР баллистической ракеты 12 февраля", — сообщил представитель американской миссии.

    По данным агентства Рейтер, заседание ожидается в понедельник.

    В воскресенье КНДР испытала баллистическую ракету среднего радиуса действия "Пуккыксон-2" ("Полярная звезда-2"). Рёнхап приводит сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи из Пхеньяна о том, что испытание этой стратегической ракеты класса "земля-земля" было успешным.

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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