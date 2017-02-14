КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Совет Безопасности (СБ) ООН осудил проведенные КНДР испытания баллистических ракет в нарушение шести резолюций.

"Члены Совета Безопасности серьезным образом осудил самые последние запуски баллистических ракет, осуществленные 11 февраля 2017 и 19 октября 2016 года. Эти запуски являются серьёзным нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям Совета Безопасности 1718, 1874, 2087, 2094, 2270, 2321", — говорится в заявлении, одобренном членами СБ в понедельник вечером.

СБ ООН по инициативе двух стран-членов США и Японии, а также Южной Кореи проводит закрытые консультации после первого в этом году испытания баллистической ракеты КНДР.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

Очередной пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".