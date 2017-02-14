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    В мире

    Трамп назвал "большой-большой проблемой" пуски ракет в КНДР

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (259)

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    По словам президента США Дональда Трампа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, Северная Корея - это "большая-большая проблема", США будут относиться к ней очень серьезно.
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с пусками ракет в КНДР представляет большую опасность для мирового порядка.

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    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США

    "Северная Корея — это большая-большая проблема. И мы будем относиться к ней очень серьезно", — сказал Трамп в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы сейчас главные проблемы для США и мировой безопасности.

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

    Очередной пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

    После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".

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