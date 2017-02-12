Трамп поддерживает Японию "на 100%" после запуска ракеты КНДР

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Японию "на 100%" после запуска ракеты КНДР.

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"Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%", — заявил Трамп, появившись перед журналистами вместе с премьером Японии Синдзо Абэ во Флориде, где лидеры проводят выходные.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета КНДР, пуск которой был произведен утром в воскресенье, пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. Военные определяют, была ли это ракета среднего радиуса действия типа "Мусудан" или малого радиуса действия типа "Нодон".