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    Трамп поддерживает Японию "на 100%" после запуска ракеты КНДР

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (252)

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    По словам президента США Дональда Трампа, Соединенные Штаты поддерживают Японию, "своего замечательного союзника", на 100% после запуска ракеты Северной Кореей.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает Японию "на 100%" после запуска ракеты КНДР.

    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP
    Минобороны РК понятия не имеет, как управляется армия КНДР

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    "Я хочу, чтобы все поняли и полностью осознали, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Японию, своего замечательного союзника, на 100%", — заявил Трамп, появившись перед журналистами вместе с премьером Японии Синдзо Абэ во Флориде, где лидеры проводят выходные.

    Ранее сообщалось, что баллистическая ракета КНДР, пуск которой был произведен утром в воскресенье, пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. Военные определяют, была ли это ракета среднего радиуса действия типа "Мусудан" или малого радиуса действия типа "Нодон".

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