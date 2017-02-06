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    По прогнозу ЦРУ, КНДР должна в 2017 году провести 5 ракетных запусков

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (39)

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    КНДР готова провести очередную серию испытаний баллистических ракет, и, учитывая технологический уровень КНДР, ряд экспертов полагает, что стране потребуется от 2 до 5 лет, чтобы создать ракету, способную долететь до территории США.
    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews

    РИА Новости Украина

    По мнению высокопоставленного чиновника ЦРУ: "Высока вероятность, что в течение 2 лет Северная Корея будет обладать баллистической ракетой с ядерной боеголовкой", в связи с чем можно предположить, что для этого только в 2017 году КНДР должна осуществить как минимум 5 серий ракетных испытаний.

    Представитель международной неправительственной организации "Lifeboat Foundation", эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталев в интервью Sputnik Korea 3 февраля сообщил: "Если Северная Корея обладает 15-метровой ракетой с дальностью 5500 километров, то по стандартам МБР это технологический уровень СССР 1960-1970-х гг.

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    Если  КНДР обладает ядерной боеголовкой, то для того, чтобы она попала в цель, необходимо провести несколько серий испытаний.

    Учитывая технологическое состояние КНДР, если за год она будет проводить 5 испытаний, то на это потребуется примерно 2 года, а если одно испытание в год — то 5 лет.
    Чем больше испытаний проводится, тем быстрее будет достигнут конечный результат    ". 

    Южнокорейские эксперты также обращаются к северокорейской ядерной программе, на этот раз, говоря о том, что это попытка в ограниченных условиях попробовать потенциальную дальность ракет. Ким Донёп, Сотрудник Института проблем Дальнего Востока Университета Кённам в опубликованном накануне кратком докладе о состоянии ракетной программы КНДР высказал соображение: "На сегодняшний день даже с учетом своих максимальных возможностей, КНДР еще ни разу не запускала ракету с дальностью 5500, которая могла бы достичь улететь дальше Японии.

    Если испытания будут проведены в нынешнем году, то можно предположить, что они будут повторять в технологическом отношении запуск ракеты "Мусудан" (Musudan), в виде вертикального запуска с проникновением в атмосферу".

    По словам Хрусталёва, "КНДР разрабатывает баллистические ракеты для сдерживания вооружений США, а не Южной Кореи, однако Южная Корея пользуется этим как предлогом наращивать свой военный бюджет.

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    Ракетные испытания для измерения дальности ракеты, а не для испытания ядерной боеголовки, сами по себе не нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (NPT), однако противоречат резолюции ООН".

    С другой стороны Джон Мак Лолин (John E. McLaughlin), бывший заместитель директора ЦРУ, выступая 1 февраля в палате представителей США, сказал: "Высока вероятность того, что КНДР, за четырехлетний период нахождения у власти Трампа, а возможно, что и до окончания срока 115 —го созыва Конгресса США, который наступит 1 февраля 2019 г., получит ракету с ядерной боеголовкой".

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    На вопрос спецкора Sputnik Korea о том, по каким критериям оценивает чиновник из ЦРУ уровень баллистических ракет КНДР, Хрусталев ответил: "Для каждой страны эти критерии разные, и оценка может отличаться в зависимости от оборонных целей государства". Он также добавил: "У специалистов по ядерному вооружению есть национальная принадлежность", позволяя сделать вывод о том, что специалисты из США, исходя из целей политики безопасности, переоценивают уровень развития ракетной программы КНДР, который находится на уровне СССР 1960-1970-х гг.

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