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    Стратком ВС США: запущенная КНДР ракета могла быть средней дальности

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (252)

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    Согласно заявлению Стратегического командования ВС США, запуск баллистической ракеты малой или средней дальности произошел вблизи северо-восточного города Кусон. Был отслежен пролет ракеты над Северной Кореей в Японское море.
    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Запущенная КНДР ракета могла быть средней дальности, говорится в заявлении Стратегического командования ВС США (Стратком).

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
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    "Системы Стратегического командования США зафиксировали и отследили событие, которое мы считаем запуском северокорейской ракеты., в 4.55 пополудни по центральноамериканскому времени (1.55 по Киеву). Запуск баллистической ракеты малой или средней дальности произошел вблизи северо-восточного города Кусон. Был отслежен пролет ракеты над Северной Кореей в Японское море", — говорится в сообщении.

    Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) считает, что угрозы Северной Америке ракета не представляла.

    США по-прежнему будут работать с Южной Кореей и Японией над поддержанием безопасности, говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что баллистическая ракета КНДР, пуск которой был произведен утром в воскресенье, пролетела около 500 километров и упала в Японское море.

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