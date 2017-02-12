Стратком ВС США: запущенная КНДР ракета могла быть средней дальности

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Запущенная КНДР ракета могла быть средней дальности, говорится в заявлении Стратегического командования ВС США (Стратком).

"Системы Стратегического командования США зафиксировали и отследили событие, которое мы считаем запуском северокорейской ракеты., в 4.55 пополудни по центральноамериканскому времени (1.55 по Киеву). Запуск баллистической ракеты малой или средней дальности произошел вблизи северо-восточного города Кусон. Был отслежен пролет ракеты над Северной Кореей в Японское море", — говорится в сообщении.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) считает, что угрозы Северной Америке ракета не представляла.

США по-прежнему будут работать с Южной Кореей и Японией над поддержанием безопасности, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что баллистическая ракета КНДР, пуск которой был произведен утром в воскресенье, пролетела около 500 километров и упала в Японское море.