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    КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (248)

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    Ракета неизвестного типа была выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву). Траектория ее полета пока не определена.
    Тестовый запуск баллистической ракеты Hwasong-10 земля-земля в КНДР
    REUTERS KCNA

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. КНДР в воскресенье запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    По прогнозу ЦРУ, КНДР должна в 2017 году провести 5 ракетных запусков

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    Ракета неизвестного типа была выпущена с космодрома северокорейской провинции Пхёнан-Пукто в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву). Траектория ее полета пока не определена.

    КНДР (Северную Корею) обвиняют в нарушении резолюций СБ ООН, запрещающих Пхеньяну разработки и испытания ядерных вооружений и баллистических ракет. Однако, несмотря на жесткие международные санкции, Северная Корея продолжает свои военные программы под предлогом защиты от угрозы со стороны США.

    Только в 2016 году КНДР провела два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны сообщило, что разработка межконтинентальных ракет находится на завершающей стадии.

    Затем сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 — началу 2018 года. После этого в СМИ появились сообщения, что КНДР разместила две межконтинентальные ракеты к северу от Пхеньяна. До этого спутники-шпионы США и Южной Кореи заметили две передвижные установки для пусков МБР.

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