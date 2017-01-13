Минобороны РК понятия не имеет, как управляется армия КНДР

JUNG YEON-JE / AFP

РИА Новости Украина — Sputnik

Очередная "Белая книга по вопросам обороны" (2016 Defense White Paper), выпущенная накануне Министерством обороны Республики Корея (РК), стала объектом серьезной критики со стороны южнокорейских специалистов по Северной Корее. По их мнению, Минобороны РК неправильно понимает структуру руководства армией КНДР и серьезно переоценивает ее возможности.

"Создается ощущение, что Министерство обороны описало систему должностей в руководстве Корейской народной армии, полностью проигнорировав центральную роль в ней Трудовой партии Кореи", — заявил в интервью Sputnik Корея Ким Тонёп, научный сотрудник Института проблем Дальнего Востока при Университете Кённам.

По его словам, в качестве верховного главнокомандующего в Белой книге указан председатель недавно созданного Госсовета КНДР, который по своим функциям скорее похож на администрацию президента в Южной Корее.

"В системе руководства армией партийные органы являются определяющими, а государство (в КНДР — Ред.) — это лишь инструмент реализации директив, определяемых партией", — пояснил Ким.

Самое высокое место в руководстве северокорейской армией, по словам эксперта, занимают партийно-правительственные военные комиссии и другие партийные органы, в то время как в структуре руководства, составленной Министерством обороны, они даже не упоминаются.

"Политбюро ЦК ТПК, например, это не государственный, а партийный орган. Поэтому управление (армией — Ред.) осуществляется из центра партии, и не подчиняется Государственному совету", — отмечает Ким Тонёп.

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Между тем, министр обороны Республики Корея Хан Мингу (Han Min-goo) чрезмерно высоко оценивает показатели вооруженных сил КНДР и настаивает на необходимости роста расходов на оборону, которые и так заметно опережают северокорейские.

Так, в Белой книге сказано, что численность вооруженных сил КНДР составляет более 1 280 000 человек, что вдвое превышает численность армии Южной Кореи (625 000 чел.). Подчеркивается численное превосходство северокорейской, хотя при этом констатируется качественное превосходство южнокорейской армии. Никакого тщательного анализа значения численного превосходства, тем не менее, Белая книга обороны не приводит.

В мае минувшего года Хан Мингу сообщил, что расходы на оборону сокращаются по сравнению с северокорейскими. Однако эксперты утверждают, что реальные расходы на оборону Южной Кореи по самым скромным подсчетам превышают северокорейские в 4 раза, а по самым смелым прикидкам – в 40 раз.