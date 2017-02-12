Баллистическая ракета КНДР пролетела 500 км и упала в Японское море

KCNA/via Reuters

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Баллистическая ракета КНДР, пуск которой был произведен утром в воскресенье, пролетела около 500 километров и упала в Японское море, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей военного командования.

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Пуск баллистической ракеты состоялся в 07.55 по местному времени (01.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто.

"Военные определяют, была ли это ракета среднего радиуса действия типа "Мусудан" или малого радиуса действия типа "Нодон", — приводит агентство слова источника.

КНДР (Северную Корею) обвиняют в нарушении резолюций СБ ООН, запрещающих Пхеньяну разработки и испытания ядерных вооружений и баллистических ракет. Однако, несмотря на жесткие международные санкции, Северная Корея продолжает свои военные программы под предлогом защиты от угрозы со стороны США.

Только в 2016 году КНДР провела два ядерных испытания, несколько пусков баллистических ракет, в том числе успешных, тестовые пуски баллистических ракет подводных лодок. В начале 2017 года руководство страны сообщило, что разработка межконтинентальных ракет находится на завершающей стадии.

Затем сбежавший в Южную Корею из Великобритании высокопоставленный северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо сообщил, что КНДР намерена завершить разработку МБР к концу 2017 — началу 2018 года. После этого в СМИ появились сообщения, что КНДР разместила две межконтинентальные ракеты к северу от Пхеньяна. До этого спутники-шпионы США и Южной Кореи заметили две передвижные установки для пусков МБР.