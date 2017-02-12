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    В Белом доме сомневаются, что ракета КНДР была межконтинентальной

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (250)

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    Военные источники в США и Южной Корее сообщили, что, судя по дальности полета, запущенная ракета, возможно, не являлась межконтинентальной баллистической ракетой.
    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Белый дом сомневается, что запущенная КНДР ракета относилась к МБР (межконтинентальным баллистическим ракетам), сообщил представитель Администрации президента США, которого цитирует агентство Рейтер.

    Запуск ракеты КНДР
    @XHNews
    По прогнозу ЦРУ, КНДР должна в 2017 году провести 5 ракетных запусков

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    По его словам, "скорее всего, это была не межконтинентальная ракета".

    Военные источники в США и Южной Корее также сообщили агентству, что, судя по дальности полета, запущенная ракета, возможно, не являлась МБР.

    Ранее сообщалось о попытках КНДР создать носители ядерного оружия, включая МБР.

    КНДР осуществила пуск ракеты в 07.55 по местному времени (01.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Токио утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны. В настоящее время тип ракеты неизвестен.

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