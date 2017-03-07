МИД Украины: санкции США против РФ останутся пока в силе

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Санкции США против РФ останутся пока в силе, сообщила во вторник пресс-служба МИД Украины по итогам встречи министра иностранных дел Павла Климкина и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Климкин 6-7 марта находится с рабочим визитом в Вашингтоне. В рамках визита запланированы его встречи с Тиллерсоном, представителями администрации и конгресса США. Визит главы МИД Украины в США стал первым с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа и его первой встречей с Тиллерсоном.

"США и впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ остаются в силе — встреча Павла Климкина и государственного секретаря США Рекса Тиллерсона", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, последовательная практическая поддержка, которую оказывают США, позволила Украине достичь существенного прогресса в проведении комплексных социально-экономических преобразований и реформировании сектора безопасности и обороны.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Донбассе. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.