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    Шедевры идеологической машины КНДР: стрелки уничтожают США

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (275)

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    Государственное издание КНДР DPRK Today обнародовало видеоролик, в котором имитируется уничтожение американских военных командой северокорейских стрелков.
    Канал 조선의 오늘 на Youtube

    В ролике длительностью около двух минут показываются кадры с тренировок команды стрелков, одетых в спортивные костюмы цветов национального флага. Всю первую половину видео занимают кадры, на которых стрелок-мужчина или стрелок-женщина прицеливается из разного типа огнестрельного оружия, а затем показывается мишень со следами от пуль, все из которых попали исключительно в "яблочко".

    Кадры сопровождаются надписью "Наши смертельные выстрелы звучат не только в тирах и на стадионах".

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    Во второй половине видеоролика демонстрируются изображения американских военнослужащих, истребителей и эсминцев, а также кадры разрушенных во время войны северокорейских поселений. При этом подчеркивается, что "США насильно навлекают трагедию ядерной войны на (северокорейский) народ после того, как они обрушились на корейский народ с ужасной и жестокой войной в 1950-е годы".

    Затем кадры северокорейских стрелков перемежаются с изображениями американских военных на фоне мишени. После каждого нового изображения раздается выстрел, а на изображении появляется образное отверстие от пули.

    На фоне масштабных совместных американо-южнокорейских учений Foal Eagle северокорейская пресса все чаще публикует видеоролики, в которых имитируется уничтожение американских военнослужащих или американской военной техники. Последний подобный видеоматериал был опубликован неделю назад.

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