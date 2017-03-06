КНДР: цель ракетных учений - удар по военным базам США в Японии

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Северная Корея объявила, что накануне провела ракетные учения по нанесению удара по военным базам США в Японии, передало южнокорейское агентство Рёнхап.

Как сообщалось ранее, 6 марта КНДР произвела пуски четырех баллистических ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

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В январе 2016 года КНДР провела четвертые испытания ядерного оружия, а в феврале запустила ракету, которая способна, по некоторым оценкам, поражать цели на расстоянии до 12 тысяч километров. В ответ СБ ООН и ряд отдельных стран приняли разного рода санкции, призванные заставить Пхеньян отказаться от ядерных и ракетных разработок. Испытания ракет Пхеньян продолжил и после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что, согласно данным опросов, большинство американцев считают РФ угрозой США.