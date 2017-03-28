Отказаться от ядерного оружия сегодня нельзя из-за действий КНДР - Хейли

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Возможности отказаться от ядерного оружия сегодня нет, в том числе из-за действий КНДР, заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы стоим здесь, объединенные тем, что однажды, как мы надеемся, мы выйдем и скажем, что не нуждаемся в ядерном оружии. Но сегодня, в это время, в ситуации, которой мы находимся, у нас, к сожалению, нет возможности это сделать", — заявила Хейли журналистам перед открытием конференции Генеральной Ассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

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"Есть ли кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится отказаться от ядерного оружия?" — добавила Хейли. Таким образом, по ее словам, работа ГА ООН ободрит КНДР, "и все мы, и народы, которые мы представляем, будем под угрозой". Она также отметила, что "неудивительно, что Иран поддерживает эту инициативу".

Представители "ядерной пятерки" — постоянные члены Совета Безопасности ООН (Китай, РФ, Соединенное Королевство, США, Франция), и еще более 30 стран не принимают участия в конференции.

Первый раунд конференции, согласно решению комитета ГА ООН по разоружению и международной безопасности, продлится пять дней, а второй будет длиться уже три недели и начнется 15 июня. По окончании участники конференции представят Генассамблее доклад о результатах работы. Итогом всего переговорного процесса, как ожидается, станет юридически обязывающий документ о запрете и ликвидации ядерного оружия.

Ранее, напомним, сообщалось, что КНДР закончила подготовку к ядерному испытанию.