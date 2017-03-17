Вперед в прошлое? Украина никогда и не была ядерным государством — Грищенко

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

Лидеры националистических партий Украины в четверг, 16 марта, подписали совместный манифест, который назвали "крестовым походом против действующей власти". Для согласования всех позиций понадобилась неделя. Документ подписали "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Конгресс украинских националистов", "Организация украинских националистов" и С14.

Все они решили объединиться для достижения политических целей среди которых: возвращение Украине права на восстановление ядерного потенциала, а также возвращение в госсобственность стратегических объектов и предприятий, приватизированных после 1991 года. В манифесте националисты предлагали сформировать новый вектор украинской геополитики — ориентацию не на Запад или Восток, а на создание нового Балто-Черноморского союза.

Они также предлагают разорвать все дипломатические отношения с Россией, блокировать неподконтрольные территории Украины, прекратить деятельность российского бизнеса в Украине и применить санкции к российскому капиталу.

Выдвинутые националистическими партиями требования прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

(публикуется на языке оригинала)

Нагадайте, будь ласка, суть Будапештського меморандуму.

— В зв’язку з рішенням української сторони відмовитись від володіння ядерною зброєю, хоча ніхто на той момент не визнавав за Україною такого права, ми отримували певні гарантії, так звані негативні гарантії безпеки від країн, які підписали цей меморандум.

Це постійні члени Ради Безпеки ООН, серед них три, які безпосередньо втрьох його підписали. Серед них Великобританія, США, Росія та дві держави, які зробили окремі заяви – це Китай і Франція.

Отже, 23 роки тому Україна перестала бути ядерною державою.

— Україна ніколи не була ядерною державою. І ніколи не мала статусу ядерної держави. Після того, як припинив своє існування СРСР, питання ядерної зброї не було визначено.

Міжнародними співтовариствами ніколи не визнавалось, що зброя належить Україні. Це була так звана структура в рамках Міноборони колишнього СРСР, а тоді було намагання перетворити ядерні сили колишнього СРСР як щось спільне для країн пострадянського простору.

Від чого ми відмовились і що ми підписали?

— Ми не від чого не відмовились, тому що це не була наша зброя і позиція України була з самого початку, що ми маємо право отримати компенсацію за ядерні компоненти цієї зброї… Було розуміння того, що також для створення свого ядерного циклу, свого власного потрібні величезні зусилля.

Я хочу нагадати, що коли ратифікували приєднання до договору про розповсюдження ядерної зброї, в ВР були люди, які були проти тієї угоди. І тоді президент України Леонід Кучма зробив дуже просту заяву. Він спитав хто з депутатів готовий розмістити на території свого виборчого округу ядерний полігон. І жодний з тих, хто був проти, не проголосував і нічого не сказав.

Як ви прокоментуєте ідею націоналістів про повернення в держвласність стратегічних об'єктів, приватизованих після 1991 року?

— Це політична технологія, оскільки ні фінансових, ні технологічних, ні навіть технічних можливостей для повернення немає.

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