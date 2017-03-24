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    КНДР закончила подготовку к ядерному испытанию - СМИ

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (274)

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    По данным американских военных, Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, одна пока не замечено повышенной активности и передвижений в этом районе.
    Флаги КНДР
    AFP PHOTO / Ed Jones

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости, Украина, Ксения Нака. Северная Корея завершила подготовку к новым ядерным испытаниям, об этом со ссылкой на анонимный источник в министерстве обороны сообщило агентство Ренхап.

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    "По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына", — приводит агентство слова источника, который кроме того добавил, что вооруженные силы Южной Кореи совместно с военными США внимательно следят за ядерными объектами КНДР.

    Ранее телекомпания Fox News сообщила, что по оценкам американских военных, КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они сообщили о том, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока не замечено повышенной активности и передвижений в этом районе.

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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    Как сообщалось, КНДР провела в ранее пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

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