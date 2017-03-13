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    Сеул готов к тому, что КНДР может провести ядерное испытание

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (270)

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    По словам представителя южнокорейского Министерства по делам национального объединения Чон Чжун Хи, возможность ядерного испытания и провокаций существует в любое время, если только на это будет дан приказ высшего северокорейского руководства.
    Ядерные испытания в КНДР. Архивное фото
    AP Photo/Ahn Young-joon

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Южная Корея готова к тому, что КНДР может в любое время провести очередное испытание ядерного оружия, заявил в понедельник представитель южнокорейского Министерства по делам национального объединения Чон Чжун Хи.

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    "Ядерные испытания они проводят в соответствии с собственным планом ядерных разработок, они возможны когда угодно. Правительство (Южной Кореи) полностью готово к этому, принимая все меры", — цитирует Чон Чжун Хи агентство Рёнхап.

    Представитель министерства подчеркнул, что "возможность ядерного испытания и провокаций существует в любое время, если только на это будет дан приказ высшего северокорейского руководства".

    Вместе с тем Чон Чжун Хи не пояснил, действительно ли у Южной Кореи сейчас есть данные о подготовке к очередному испытанию ядерного оружия в КНДР. На прошлой неделе специализирующийся на северокорейской теме американский сайт "38 North" утверждал, что на снимках из космоса выявлена активность на ядерном полигоне в Пхунгери в КНДР.

    США проводят совместные с Южной Кореей военные маневры Key Resolve и "Токсури" (Foal Eagle), направленные против КНДР. Как сказал Чон Чжун Хи, Вашингтон и Сеул не могут не проводить такие учения, поскольку Пхеньян наращивает ядерные и ракетные разработки и Южная Корея опасается провокаций со стороны Севера. КНДР утверждает, что в ядерном оружии не было бы необходимости, если бы не маневры США и Южной Кореи, чему в Сеуле верить не хотят.

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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