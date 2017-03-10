На полигоне ядерных испытаний в КНДР зафиксирована активность - СМИ

FRED DUFOUR / AFP

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Спутниковая съемка зафиксировала повышение активности на северокорейском полигоне ядерных испытаний Пунгери, что может свидетельствовать о том, что КНДР продолжает строительство туннелей в северном портале полигона, чтобы провести новые ядерные испытания, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North.

Как предполагает портал, на полигоне Пунгери без промедления можно будет провести шестые ядерные испытания, когда будет закончено размещение ядерного заряд и сопутствующего оборудования. Однако, основываясь на последних снимках от 7 марта, установить время теста не представляется возможным.

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Активность наблюдается в северном портале полигона, главной административной зоне и командном центре. На место оборудования и материалов, находившихся у северного портала 18 и 21 февраля, был доставлен крупный грузовой контейнер или ящик. По следам на снегу видно, что оборудование и материалы перевезли со склада, вероятно, для строительства зданий и тоннелей.

Административная зона покрыта утрамбованным снегом, там стоит грузовик. Материалов, которые наблюдались во дворе 18 и 21 февраля, больше нет. Предназначение этих материалов или оборудования неизвестно.

Зона вокруг командного центра расчищен от снега, там находится единственный грузовой автомобиль. Как отмечает портал, за последние три недели камера спутника дважды фиксировала транспортные средства в этой зоне. Обычно их здесь не наблюдается, из чего портал делает вывод, что увеличение активности может быть связано с активностью в двух других зонах полигона.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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Как сообщалось, КНДР провела в ранее пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.