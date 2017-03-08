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    Испытания КНДР провоцируют гонку вооружений в регионе - СБ ООН

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (45)

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    Члены Совета Безопасности самым серьёзным образом осудили последние запуски баллистических ракет КНДР 5 марта 2017 года. Эти запуски являются грубым нарушением международных обязательств КНДР, отметили в СБ ООН.
    Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Совет Безопасности (СБ) ООН осудил последние испытания баллистических ракет КНДР, признав их нарушением существующих резолюций, способом развивать средства доставки ядерных боезарядов и провоцирующими гонку вооружений, говорится в принятом заявлении. 

    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    JUNG Yeon-Je / AFP
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    "Члены Совета Безопасности самым серьёзным образом осудили последние запуски баллистических ракет КНДР 5 марта 2017 года. Эти запуски являются грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям Совета Безопасности", — говорится в заявлении.

    КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

    "Члены Совета Безопасности осуждают баллистическую ракетную деятельность КНДР, включая последние запуски, отмечая, что эти действия способствуют развитию систем доставки ядерного оружия и увеличивают напряжение в регионе и за его пределами, а также возможность гонки вооружений в регионе", — говорится в принятом документе.

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    12 февраля — Пхеньян провел запуск баллистической ракеты. Испытания стали первыми с момента вступления в должность генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и первым для новой американской администрации Дональда Трампа. Первые в этом году испытания баллистической ракеты КНДР обсуждались на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН. По итогам встречи СБ ООН постановил следить за ситуацией и "принять дальнейшие значительные меры". 

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