Ким Чен Ын приказал армии КНДР быть готовой к удару на случай войны

KNS / KCNA / AFP

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал стратегическим силам Корейской народной армии быть готовыми к военным действиями в любой момент, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В ракетных учениях, которыми накануне руководил Ким Чен Ын принимали участие стратегические силы "Хвасон", в задачу которых входит нанесение удара по американским военным базам в Японии.

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По данным ЦТАК, Ким Чен Ын, наблюдая за учениями, приказал стратегическим силам КНА "в условиях опасной ситуации, при которой в любой момент может начаться война, поддерживать высокий уровень готовности" занять должные позиции и нанести удары по врагу, как только поступит приказ "центра партии".

Как сообщалось ранее, КНДР провела 6 марта пуски четырех ракет, предположительно, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии.

По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

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Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в 1 тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений.