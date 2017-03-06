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    Япония настаивает на полном применении Китаем санкций против КНДР

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (268)

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    По словам главы японского МИД Фумио Кисиды, Япония будет настаивать на полном выполнении, прежде всего Китаем и другими заинтересованными странами, резолюций СБ ООН, в том числе резолюции под номером 2321.
    Флаг Японии в Токио.
    Toru Hanai

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Япония настаивает на полном применении Китаем и другими странами санкций против КНДР в связи с проведенными Пхеньяном новыми испытаниями ракет, заявил журналистам в понедельник глава японского МИД Фумио Кисида.

    Флаг КНДР
    FRED DUFOUR / AFP
    КНДР запустила новую баллистическую ракету

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    Во-первых, по его словам, Япония будет тесно сотрудничать с США и Южной Кореей. "Во-вторых, мы будем настаивать на полном выполнении, прежде всего Китаем и другими заинтересованными странами, резолюций СБ ООН, в том числе резолюции под номером 2321", — подчеркнул глава МИД Японии.

    Эти резолюции, как известно, запрещают КНДР испытания баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций со стороны международного сообщества.

    КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным Министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

    Пуски ракет велись с северо-западного побережья КНДР в районе Тончханни. Они пролетели через территорию КНДР и далее над Японским морем, преодолев расстояние в тысячу километров. Военные Южной Кореи полагают, что баллистические ракеты поднимались на высоту 260 километров.

    Нынешние ракетные испытания в КНДР совпали с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

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