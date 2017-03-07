Симметричный ответ. Малайзия и КНДР запретила выезд граждан

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Власти Малайзии запретили гражданам Северной Кореи выезжать из страны после того, как такой же запрет в отношении малайзийцев ввела КНДР, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заместителя премьер-министра Малайзии.

Ранее Пхеньян временно запретил гражданам Малайзии покидать КНДР.

Как в свою очередь сообщает телеканал Channel News Asia, власти Малайзии запрещают официальным лицам и сотрудникам посольства КНДР в Куала-Лумпуре выезжать из страны. "Малайзия запрещает официальным лицам и сотрудникам посольства КНДР покидать страну", — говорится в сообщении телеканала, который также ссылается на вице-премьера страны.

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Гражданин КНДР с паспортом на имя Ким Чхоль скончался 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Полиция обнаружила на его коже следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного по международной конвенции о химическом оружии. Южная Корея с самого начала утверждала, что погибшим был Ким Чен Нам, старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына. Малайзийская полиция, в свою очередь, пока не нашла окончательных подтверждений причины смерти северокорейского гражданина, не установила окончательно его личность, не знает пока происхождения ядовитого вещества VX и не имеет однозначных доказательств причастности к делу КНДР.