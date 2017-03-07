СБ ООН 8 марта обсудит ракетные пуски КНДР

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Совет Безопасности ООН 8 марта по инициативе США и Японии обсудит проведенные накануне КНДР ракетные пуски. Об этом сообщили в постпредстве США при ООН.

Закрытые консультации состоятся в среду в 10 часов (17.00 по Киеву). Проведение встречи ранее в понедельник запросили США (постоянный член СБ), Япония (непостоянный член СБ до конца 2017 года) и Республика Корея.

Изначально в ходе утренней сессии 8 марта был запланирован брифинг спецпосланника ООН по Сирии Стаффана Де Мистуры по итогам завершившихся в Женеве переговоров. Однако, как сообщили дипломаты, по просьбе эмиссара ООН консультации по Сирии были перенесены на 15.00 (20.00 по Киеву).

КНДР провела в понедельник пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было.

Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности. Он также призвал руководство КНДР "воздержаться от дальнейших провокаций и вернуться к полному соблюдению своих международных обязательств".

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12 февраля — Пхеньян провел запуск баллистической ракеты. Испытания стали первыми с момента вступления в должность генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и первым для новой американской администрации Дональда Трампа. Первые в этом году испытания баллистической ракеты КНДР обсуждались на закрытых консультациях Совета Безопасности ООН. По итогам встречи СБ ООН постановил следить за ситуацией и "принять дальнейшие значительные меры".