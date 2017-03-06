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    КНДР произвела пуски 4 ракет, из них 3 достигли экономической зоны Японии

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (267)

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    По информации генерального секретаря японского Кабинета министров Есихидэ Суги, КНДР произвела пуски четырех ракет. Сообщений об ущербе для Японии в результате пусков северокорейских ракет не поступало.
    Пуск баллистических ракет КНДР
    KCNA/via Reuters

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. КНДР произвела пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь японского Кабинета министров Есихидэ Суга.

    Ким Чен Нам. Архивный кадр
    JUNG Yeon-Je / AFP
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    По его словам, сообщений об ущербе для Японии в результате пусков северокорейских ракет не поступало.

    Ранее в понедельник Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о том, что КНДР в 07.36 (00.36 по Киеву) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхенан-Пукто.

    По данным агентства Ренхап, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

    Нынешние ракетные испытания в КНДР совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

    Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.

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