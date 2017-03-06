КНДР произвела пуски 4 ракет, из них 3 достигли экономической зоны Японии

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КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. КНДР произвела пуски четырех ракет, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии, заявил в понедельник журналистам генеральный секретарь японского Кабинета министров Есихидэ Суга.

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По его словам, сообщений об ущербе для Японии в результате пусков северокорейских ракет не поступало.

Ранее в понедельник Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил о том, что КНДР в 07.36 (00.36 по Киеву) запустила неизвестного типа ракету в сторону Японского моря в окрестностях поселка Тончханни провинции Пхенан-Пукто.

По данным агентства Ренхап, не исключено, что это был испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты KN-08 или KN-14.

Нынешние ракетные испытания в КНДР совпал с проведением в Южной Корее крупномасштабных американо-южнокорейских военных учений. Генштаб Корейской народной армии предупреждал на прошлой неделе, что КНДР будет вынуждена пойти на ответные меры в связи с этими маневрами.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Пхеньян провел испытание баллистической ракеты среднего радиуса действия.