WikiLeaks опубликовал документы о "хакерском потенциале ЦРУ"

Владимир Матвеев, обозреватель

Сайт WikiLeaks выложил тысячи документов, которые – по данным авторов публикации — раскрывают масштабные хакерские приемы, к которым прибегает ЦРУ. В них говорится о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

По словам представителей организации, в документах отражена секретная хакерская программа. Представитель ЦРУ и пресс-секретарь британского министерства внутренних дел отказались комментировать публикацию WikiLeaks.

Отмечается, что подборка из 8 771 документа, опубликованная WikiLeaks во вторник под названием Year Zero, охватывает "весь хакерский потенциал ЦРУ", передает Голос Америки. В заявлении WikiLeaks также утверждается, что ЦРУ "потеряло контроль над подавляющей частью своего хакерского арсенала".

В сообщении говорится, что на территории ФРГ в консульстве США во Франкфурте-на-Майне находится секретный хакерский центр ЦРУ. По данным WikiLeaks, его сотрудники работают там под дипломатическими прикрытием и имеют возможность свободно передвигаться по территории Евросоюза. Консульство США во Франкфурте-на-Майне является базой ЦРУ для организации кибератак на государства Европы, Ближнего Востока и Африки, говорится в пресс-релизе.

WikiLeaks называет эту публикацию первой из серии запланированных разоблачений хакерской деятельности ЦРУ. На сайте говорится, что вся эта информация уже бесконтрольно циркулировала в кругах хакеров, которые ранее работали на американское правительство, а также действующих в настоящее время подрядчиков.

В подборке документов рассказывается о масштабах и направлении глобальной секретной хакерской программы ЦРУ, сообщает Голос Америки, ее арсенале вредоносного программного обеспечения и десятках уязвимостей "нулевого дня", которые используются против широкого круга продуктов американских и европейских производителей. В том числе смартфонов iPhone от компании Apple, Android от Google, Windows от Microsoft и даже телевизоров Samsung, которые, по данным WikiLeaks, превращают в секретные микрофоны.

Как передает ВВС, в арсенале кибероружия, имеющемся у ЦРУ США, есть вирусы, которые могут заразить компьютеры с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

Часть данного программного обеспечения, как утверждается, была разработана в США, однако британская разведка МИ-5 помогла американцам в разработке софтвера для проникновения в телевизоры Samsung.

Эдвард Сноуден написал в "Твиттере", что информация WikiLeaks "похожа на правду".

В базе данных ЦРУ накоплено огромное количество информации, пишет в связи с этим аналитик ВВС Марк Уорд, но по большей части, как в случае с очевидным успехом по взлому телевизоров, это уже мало кого удивляет.

Значительно больший интерес вызывает работа, проделанная с телефонами iPhone и Android, так как Apple много работает над безопасностью iOS, а Google недавно предприняла серьезные усилия для обеспечения безопасности своей операционной системы.

Для любой разведки доступ к таким устройством является ключевым требованием, поскольку эти устройства перемещаются вместе с объектом наблюдения.

WikiLeaks также утверждает, что к 2016 году ЦРУ обнаружило 24 уязвимости "нулевого дня" платформы Android. Так называют ранее не выявленные пробелы в системе безопасности программного кода.

В результате гаджеты таких компаний, как Samsung, HTC и Sony, оказались открытыми для хакерских атак, позволяя ЦРУ читать послания в Whatsapp, Signal, Telegram и Weibo, а также в других чатах.

Также утверждается, что был создан особый отдел ЦРУ для работы с iPhone и iPad, целью которого было устанавливать местонахождение объекта, активизировать видеокамеру и микрофон на его устройстве и читать его переписку. Данный отдел воспользовался и данными о "нулевых днях" операционной системы iOS, полученными от GCHQ, АНБ и ФБР.

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Хакерская атака против телевизоров Samsung серии F8000 носила кодовое название Weeping Angel. Как говорится в этих документах, вирус, которым были заражены телевизоры, позволял им "тайно записывать все звуки в комнате, а после включения телевизора и восстановления wi-fi-связи пересылать их на серверы ЦРУ", передает ВВС.

В разделе будущих разработок предполагается, что телевизоры смогут сами снимать видеоклипы происходящего в комнате, а "ограничения, связанные с необходимостью подключения к wi-fi связи, также удастся преодолеть". Согласно информации ВВС, компания Samsung пока не комментирует эту публикацию.

Как передает ВВС, Wikileaks утверждает также, что ЦРУ пыталось найти способы заразить вирусами компьютерные системы управления автомобилями, якобы для совершения покушений, которые остались бы нераскрытыми.

ЦРУ нашло способы заражать вирусами компьютерные системы, не подключенные к интернету или иным незащищенным сетям. Этот метод, как предполагается, включал зашифровку вирусов в картинки или скрытые части компьютерной памяти.

Разработало атаки на популярные антивирусные программы; создало целый арсенал хакерских технологий на основе хакерских программ.

Наиболее сильным ударом по ЦРУ станет то, что оно не сможет больше эксплуатировать возможности обнаруженных его экспертами уязвимостей "нулевого дня" и хакерских программ, описанных в этих документах, цитирует аналитика Уорда ВВС.

Запланированная пресс-конференция, на которой предполагалось анонсировать публикацию, была отложена после того, как основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергся нападению в соцсетях.

Wikileaks заявляет, что его источник поделился с сайтом этой информацией, с целью инициировать дискуссию о том, "не выходят ли хакерские возможности ЦРУ за рамки установленных законом правомочий этой организации", сообщает Голос Америки.

Как отмечает ВВС, Агентство национальной безопасности США в свое время сильно оскандалилось, когда Эдвард Сноуден раскрыл многие из его секретов. В настоящее время в схожей ситуации оказалось ЦРУ.