наверх
19.03.201706:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    В мире

    Лидер КНДР назвал испытание ракетного двигателя "революцией 18 марта"

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (273)

    94
    По словам лидера КНДР Ким Чен Ына, разработка и завершение создания двигателя большой тяги нового типа будет способствовать закладке научной и технологической базы, чтобы страна могла сравниться по возможностям доставки спутников с мировыми державами.
    Лидер КНДР Ким Чен Ын
    @ABSCBNNews

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал проведенные в субботу испытания двигателя большой тяги большим скачком в развитии космической индустрии страны и историческим событием, которое запомнится как "революция 18 марта".

    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США. Видео
    Канал NORTH KOREA TODAY на Youtube
    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США

    "Испытание было проведено для подтверждения технических показателей (двигателя), в том числе силы тяги в камере сгорания… системы управления, а также для подтверждения надежности и безопасности изделия", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

    Испытаниями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. Его сопровождали заместитель директора одного из департаментов ЦК Рабочей партии Кореи и член Национальной комиссии по обороне Ли Бён Чхоль, заместитель директора департамента по созданию военного оборудования Рабочей партии Кореи Ким Ён Сик и другие высокопоставленные чиновники.

    Лидер КНДР отметил, что разработка и завершение создания двигателя большой тяги нового типа будет способствовать закладке научной и технологической базы, чтобы страна могла сравниться по возможностям доставки спутников с мировыми державами, говорится в сообщении ЦТАК.

    "Он (Ким Чен Ын) также добавил, что день испытаний, когда был совершен большой скачек в области развития космической индустрии, запомнится как исторический день и будет называться "революцией 18 марта", — уточняет ЦТАК.

    Испытания двигателя проводились на Западном ракетном полигоне Сохэ (Тончхан-ни). При этом в сообщении агентства не приводится информации о том, какова максимальная тяга испытанного двигателя.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    В Ровенской области копатели янтаря перекрыли международную трассу
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Андрей Забловский
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ