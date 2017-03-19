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    КНДР протестировала мощный ракетный двигатель

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (272)

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    По данным СМИ, тест был осуществлен на ракетодроме Тончхан-ни. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что удачный тест - "новое рождение" ракетной индустрии страны.
    Пуски баллистических ракет КНДР. Архивное фото
    KCNA/via Reuters

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Северная Корея сообщила, что протестировала новый очень мощный ракетный двигатель, передает агентство Рейтер.

    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США. Видео
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    КНДР испытала новый тип ракеты, который не удалось угадать США

    По данным агентства, тест был осуществлен на ракетодроме Тончхан-ни. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что удачный тест — "новое рождение" ракетной индустрии страны.

    Как сообщает агентство KCNA, Ким Чен Ын лично присутствовал на ракетодроме — ознакомился с техническими характеристиками двигателя и отдал указание о начале испытания.

    США проводят совместные с Южной Кореей военные маневры Key Resolve и "Токсури" (Foal Eagle), направленные против КНДР. Как сказал Чон Чжун Хи, Вашингтон и Сеул не могут не проводить такие учения, поскольку Пхеньян наращивает ядерные и ракетные разработки и Южная Корея опасается провокаций со стороны Севера. КНДР утверждает, что в ядерном оружии не было бы необходимости, если бы не маневры США и Южной Кореи, чему в Сеуле верить не хотят.

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию ракетных пусков, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

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