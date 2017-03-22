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    КНДР провела неудачный пуск ракеты - СМИ

    Тема:

    Запуск баллистической ракеты КНДР (47)

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    КНДР, Пхеньян. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея провела ракетный пуск с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

    Успешный запуск украинских ракет. Видео
    Канал на Youtube Turchynov
    Успешные испытательные запуски ракет украинского производства

    Тип ракеты неизвестен. Предположительно, пуск был неудачным.

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    В начале марта КНДР провела в ранее пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

    Премьер Японии Синдзо Абэ назвал пуски ракет "новым уровнем угрозы" для Японии. Позже КНДР назвала эти пуски частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.

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    В воскресенье КНДР объявила об успешных наземных испытаниях нового мощного ракетного двигателя.

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