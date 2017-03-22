КНДР провела неудачный пуск ракеты - СМИ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина, Ксения Нака. Северная Корея провела ракетный пуск с восточного побережья в районе города Вонсан, сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Тип ракеты неизвестен. Предположительно, пуск был неудачным.

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В начале марта КНДР провела в ранее пуски четырех ракет, предположительно, нового типа, три из которых упали в исключительной экономической зоне Японии. По данным министерства обороны Японии, ракеты достигли района в Японском море в 300-350 километрах к западу от полуострова Ога префектуры Акита. Материального ущерба от пусков зафиксировано не было. Ранее генеральный секретарь ООН осудил проведенные КНДР ракетные пуски, назвав их нарушением резолюций СБ ООН и угрозой региональной безопасности.

Премьер Японии Синдзо Абэ назвал пуски ракет "новым уровнем угрозы" для Японии. Позже КНДР назвала эти пуски частью учений подразделения, специализирующегося на ударе по американским базам в Японии. Факт существования такого подразделения вызвал шок в Токио. Япония не исключает введения собственных новых санкций против этой страны.

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В воскресенье КНДР объявила об успешных наземных испытаниях нового мощного ракетного двигателя.