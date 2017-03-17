"Стратегическая терпимость" в отношении КНДР исчерпана - Тиллерсон

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика "стратегической терпимости" по отношению к Северной Корее исчерпана, передает в пятницу из Сеула информационное агентство Ренхап.

"Политика стратегической терпимости в отношении КНДР теперь исчерпана", — приводит агентство слова Тиллерсона с пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

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Госсекретарь отметил, что рассматриваются все возможные меры в отношении КНДР в дипломатии, в области безопасности и экономике.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал КНДР главной угрозой для США.