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    "Стратегическая терпимость" в отношении КНДР исчерпана - Тиллерсон

    Тема:

    Ядерные испытания в КНДР (271)

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    Госсекретарь США заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се, что в настоящее время рассматриваются все возможные меры в отношении КНДР в дипломатии, в области безопасности и экономике.
    Председатель совета директоров Эксон Мобил Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина, Иван Захарченко. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика "стратегической терпимости" по отношению к Северной Корее исчерпана, передает в пятницу из Сеула информационное агентство Ренхап.

    "Политика стратегической терпимости в отношении КНДР теперь исчерпана", — приводит агентство слова Тиллерсона с пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Юн Бён Се.

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    Госсекретарь отметил, что рассматриваются все возможные меры в отношении КНДР в дипломатии, в области безопасности и экономике.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал КНДР главной угрозой для США.

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